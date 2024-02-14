محافظ بني سويف يصرف مساعدة لإحدى السيدات بسبب ظروفها المادية الصعبة

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف إعانة مالية من صندوق الخدمة بالمحافظة، لمساعدة إحدى السيدات، بسبب ظروفها المادية والاجتماعية، والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

اللقاء المفتوح للمواطنين

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي يحرص على عقده، المحافظ، بشكل أسبوعي، في حضور المعنيين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية والتنفيذيين المختصين بديوان عام المحافظة.

حضر اللقاء: مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

محافظ بني سويف يستمع لشكوى سيدة

واستمع المحافظ لشكوى المواطنة التي تقيم بمدينة بني سويف، وتتقاضي معاش تكافل وكرامة و لا يكفى احتياجات وأعباء أبنائها، خاصة بعد انفصالها عن زوجها، فضلًا عن تراكم بعض الديوان عليها.

ووجه المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة، فضلًا عن التوجيه بالتنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية لبحث حالة الأسرة واتخاذ ما يمكن من إجراءات لمساعدتها، وتوفير ما يلزم من دعم ورعاية وحماية اجتماعية مراعاة لظروفها.