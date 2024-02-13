محافظ بني سويف: إزالة 211 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ22 لإزالة التعديات، وذلك منذ انطلاقها نهاية شهر يناير الماضي.

مواجهة التعديات

وأكد محافظ بني سويف خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 211 حالة تعد

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء المرحلة وحتى اليوم الثلاثاء 13 فبراير قد بلغ 211 حالة تعد، عبارة عن 122 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، و 89 حالة تعد على أرض زراعية خاصة.

الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل، وبدأت بالمرحلة الأولى التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.