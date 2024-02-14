«محلية النواب» تشكل لجنة لمتابعة خطط تدريب الكوادر النسائية في المحافظات

شكلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لجنة فرعية برئاسة النائبة أمل زكريا قطب لمتابعة خطة واستراتيجية وزارة التنمية المحلية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما من الاستراتيجيات الهادفة إلى تمكين المرأة.

تدريب وتأهيل السيدات

تركز اللجنة على تدريب وتأهيل السيدات ليكن قادرات على الإدارة والتدابير لمواجهة التحديات بأفضل الوسائل الممكنة.

إنشاء وحدات مستحدثة

وتشمل خطط اللجنة دعم ملف تمكين المرأة في جميع محافظات مصر، وإنشاء وحدات مستحدثة بديوان عام الوزارة ومحافظات الجمهورية، مثل وحدة تكافؤ الفرص، ووحدة رعاية المرأة، ووحدة السكان، ووحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك في إطار تشكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لجنة فرعية في دور الانعقاد الثالث السابق، وعقدت عدة اجتماعات بحضور ممثلي الحكومة، وجددت تشكيلها مرة أخرى بدور الانعقاد الرابع الحالي.

وقالت النائبة أمل زكريا، إنه في إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة وجه رئيس الجمهورية أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة بتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب، ورسخ قيم العدالة والمساواة ومبادئ تكافؤ الفرص، اتساقا مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، وتم استحداث هيكل جديد ومنها (وحدة تكافؤ الفرص، وحدة رعاية المرأة، وحدة السكان، وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية)، مؤكدة ضرورة اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل خطط تدريب وتأهيل القيادات النسائية.