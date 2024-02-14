لجنة الشؤون العربية بـ«النواب»: جرائم إسرائيل ترفع الغطاء عن المنظمات الدولية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدينة رفح الفلسطينية، يرفع الغطاء عن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ادعت كثيرا دفاعها عن حقوق الإنسان، وهي في الحقيقة كانت تستغله للتدخل في شئون الدول الداخلية وابتزازها.

جرائم الإبادة الجماعية

واستنكر النائب وجود منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية من كل جرائم الإبادة الجماعية، والتي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة كشف ازدواجية تلك المنظمات الدولية، ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان.

تحدي صارخ لكل الأصوات والنداءات الدولية للسلام

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، بمثابة تحدي صارخ لكل الأصوات والنداءات الدولية للسلام التي أكدت رفضها الكامل لمواصلة المجازر الدامية واتساع دائرة الصراع بالمنطقة، وتؤدي إلى تعقيد الموقف، خاصة أن إسرائيل تؤكد أمام العالم أجمع مخططاتها الخبيثة في تجديد مساعيها للتهجير القسري للفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني.