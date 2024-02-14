«دعم الدولة للمرأة المصرية» ندوة تثقيفية في مجمع إعلام الجمرك بالإسكندرية

نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان «دعم الدولة للمرأة المصرية»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، في إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار «أسرتك ثروتك»، التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى، بحضور عزة ماهر عضو المجلس القومى للمرأة، وصفاء توفيق رئيس جمعية إدارة الإعلام والتربية السكانية.

المرأة أساس الأسرة

افتتحت الندوة الإعلامية آية عبد الرحمن أخصائي إعلام بمجمع إعلام الجمرك، مؤكدة أن حملة تنمية الأسرة المصرية تهتم بالنهوض بالأسرة في كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية، خاصة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا من أجل رفعة شأن الأسرة المصرية لأن المرأة هي أساس الأسرة المصرية، وسبب أصيل في نجاحها في تنشئة جيل قِوَى ومتعلم وسليم.

المجلس القومى للمرأة

وقالت عزة ماهر، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة ومنحتها امتيازات كثيرة جدا، حيث تولت المناصب القيادية ومناصب الصف الأول وأثبتت قدرتها وجدارتها ونجاحها المتواصل، مشيرة إلى أن المرأة تشارك بنسبة 28% في مجلسي النواب والشيوخ.

وتحدثت عن الدور التوعوي للمجلس القومي للمرأة، والداعم للمرأة المصرية على كافة المحاور مثل المحور الاقتصادي والقانوني والاجتماعي، والمحور السياسي، كما أن المجلس القومى للمرأة يقدم دورات تدريبية من أجل تمكين المرأة ودعمها ورعايتها في شتي المجالات.

مبادرات المرأة

وأضافت الدكتورة لمياء المعيطي، أن إدارة الإعلام والتربية السكانية تقوم بدور توعوي كبير في رفع الوعى لدى المرأة؛ لتمكينها في كافة المجالات ومن أجل أن تكون قادرة على تنشئة أسرة قوية وأطفال أصحاء، مستعرضة، المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تُقدمها جميع المنشآت الصحية ومنها مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة صحة الأم الحامل والجنين، ومبادرة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة، والكشف الدوري للسيدات بعد الإنجاب، ومشورة الرضاعة الطبيعية.