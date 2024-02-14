«التجمع»: زيارة أردوغان إلى مصر مهمة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة

رحب حزب التجمع بزيادة مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر، لأول مرة منذ فترة طويلة.

وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، لـ«الوطن»، إن زيارة أردوغان تأتي في توقيت مهم، إذ تمر المنطقة بأحد أسوأ الأحداث في السنوات الأخيرة، وهو العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، ومن الأفضل في هذا التوقيت تنشيط العلاقات بين البلدين وتنسيق المواقف في العديد من القضايا الإقليمية.

وقال مساعد رئيس حزب التجمع، إن السياسة الخارجية لمصر تؤكد أنها بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياستها الخارجية ستتحدد طبقاً لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، كمبادئ أساسية تتفق مع دور مصر الملموس في دعم السلام والاستقرار في المحيطين الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول.