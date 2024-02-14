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وزير الإسكان يتفقد طرق ومرافق التجمع السادس في القاهرة الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:56 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة التجمع السادس «مثلث الأمل سابقا» في القاهرة الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 4800 فدان، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك عقب تفقده مشروعات تطوير محاور الطرق في المدينة.

وأوضح وزير الإسكان، أنّ منطقة التجمع السادس «مثلث الأمل سابقا»، تعدُ امتدادا لمدينة القاهرة الجديدة، وتتمتع بموقعها المتميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطي، إضافة إلى قربها من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد، وتتيح مختلف الفرص الاستثمارية، موجّها بالإسراع في معدلات تنفيذ أعمال المرافق والطرق، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، لدفع معدلات تنمية تلك المنطقة.

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