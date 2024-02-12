حزب التجمع: مصر تفتح معبر رفح منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن ما دفعنا لإصدار بيان حزب التجمع هو مواصلة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكذب المكشوف لدرجة أنه يكذب في شيء واضح للعالم بأكمله، وهو أن معبر رفح مغلق في محاولة منه لإقناع مصر بفتحه لدخول المساعدات.

ضرورة دخول المساعدات

وأضاف «عبدالعال» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن خير دليل على فتح المعبر منذ اللحظة الأولى للعدوان هو وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عند المعبر، وأشار إلى ضرورة دخول المساعدات الإنسانية للطرف الآخر المغلق بإدارة إسرائيلية.

مجابهة العداون الإسرائيلي

وأشار إلى أن هذا البيان للكشف عن وحدة الدولة المصرية برئيسها وأحزابها وشعبها تجاه مساندة القضية الفلسطينية، ومجابهة العداون الإسرائيلي الذي لا يتلاشى بمعاهدة السلام ولا بغيره، لافتا أن الدول الخارجية تقرأ الموقف المصري من خلال الشعب، ليس فقط من البيانات الرسمية سواء من الرئاسة أو الوزارات أو الأحزاب، فالجميع ملتف حول الدولة المصرية لمواجهة هذا العدوان.

وأكمل: «آلية إسرائيل هي أيضا لدعم المخطط الأمريكي للهيمنة على المنطقة، وآخر سيناريو لأمريكا خاص بمصر هو حكم الإخوان بمساندة أمريكية وسقوطهم في 30 يونيو».