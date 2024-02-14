تفاصيل إنشاء منطقة صناعية تركية بمصر.. «محور تصديري للأسواق العالمية»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس الثلاثاء، عن المباحثات التي تُجرى خلال الفترة الحالية مع رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة بورصا التركية، بشأن إنشاء منطقة صناعية تركية جديدة في مصر.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل إنشاء المنطقة الصناعية التركية الجديدة بمصر، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، بعد غياب 10 سنوات.

تفاصيل إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر

- الهدف من إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة هو جذب الشركات التركية للمنطقة الصناعية.

- أبرز المجالات داخل المنطقة: السيارات - المنسوجات - الألومنيوم - الآلات والمعدات - التكنولوجيا المتقدمة.

- سيتم إنشاء هذه المنطقة الصناعية الجديدة على غرار المنطقة الصناعية القائمة بالفعل في مدينة بورصا التركية.

- ترغب غرفة التجارة والصناعة التركية في الاستفادة من المزايا الكثيرة التي يتيحها الاستثمار داخل السوق المصرية، والتي يأتي من أبرزها مصادر الطاقة المتوفرة، والموقع الجغرافي المتميز، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الدولة من أجل الاستثمار.

- تستهدف الغرفة من هذه المنطقة أن تكون محوراً تصديرياً من مصر إلى مختلف الأسواق العالمية ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وشمال إفريقيا، والخليج العربي.

- المنطقة الصناعية الجديدة سوف تكون جاذبة لغالبية المستثمرين الأتراك، وتحديداً المهتمون بضخ استثمارات داخل السوق المصرية.

- يُجرى خلال الفترة الحالية دراسات بشأن إقامة المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية المناسبة.