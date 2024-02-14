 الرئيس السيسي: جرى التأكيد على ضرورة التشاور مع تركيا حول الملف الليبي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى التأكيد على ضرورة التشاور بين مصر وتركيا حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نجاح تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، سيمثل نموذجا يحتذى به، حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها.