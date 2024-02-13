صحف تركيا: زيارة أردوغان إلى مصر لتنشيط آليات تعزيز التعاون الثنائي

يجرى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أول زيارة للقاهرة غدا، منذ ما يزيد قليلاً على 11 عاماً، بعد كسر الجمود فى العلاقات بين البلدين وانتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون، وهو ما تناولته الصحف التركية بشكل موسع وإيجابى، حيث عدّدت إيجابيات الزيارة، فضلاً عن التطرق إلى القضية الفلسطينية.

ونشرت صحيفة «جمهوريت»، ووكالة الأناضول وقناتا «NTV - aHBR»، وشبكة TRT التركية، بيان مديرية الاتصالات فى رئاسة الجمهورية التركية، الذى كشف أجندة زيارة «أردوغان» لمصر ودولة الإمارات، وتضمنت عقد محادثات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها فى إطار تطوير العلاقات بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائى رفيعة المستوى، وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أنها الزيارة الأولى من نوعها لمصر منذ 12 عاماً.

فيما وصفت صحيفة «حرييت» التركية زيارة «أردوغان» إلى مصر بالتاريخية بعد انقطاع دام لسنوات، واصفة مصر بأنها الدولة صاحبة الثقل الإقليمى التى تلعب دوراً حاسماً فى الأزمة المستمرة فى القضية الفلسطينية، وأوضحت أن الشأن الفلسطينى سيطرح على أجندة المحادثات إلى جانب الأوضاع فى ليبيا والصومال والسودان وموارد الطاقة فى شرق البحر الأبيض المتوسط.

أما صحيفة «ديلى صباح» التركية، فقد تطرقت بشكل مختصر إلى مسار تحسن العلاقات المصرية التركية، لافتة إلى أن الزيارة ستركز على تحسين العلاقات وإحياء آليات التعاون رفيعة المستوى، إلى جانب مناقشة الوضع الحالى فى غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن «أردوغان» من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية وتحديداً إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تعتبره تركيا الحل الأفضل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى المستمر، حيث تقود الجهود من أجل وقف إنسانى فورى لإطلاق النار، وقد صعّدت انتقاداتها لإسرائيل بعد عمليات القتل العشوائى فى قطاع غزة. وذكرت صحيفة «Ege de SonSoz» التركية أن البند الرئيسى على جدول الأعمال خلال زيارة «أردوغان» لمصر هو العلاقات الثنائية والهجمات الإسرائيلية على غزة والجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب موضوعات أخرى.

وأكدت وكالة أنباء «إيلكه» التركية، أن جولة «أردوغان» الإقليمية تحمل آثاراً أوسع تتجاوز الاجتماعات الفردية، حيث يمكن أن تسهم فى تعزيز الاستقرار والتعاون فى الشرق الأوسط، ما قد يشكل سابقة إيجابية لحل الصراعات الإقليمية.