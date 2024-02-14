تقارير غربية: أوكرانيا تعلن تدمير ثلث الأسطول الروسي في البحر الأسود

نقلت تقارير إعلامية غربية عن المخابرات العسكرية الأوكرانية أن الجيش الأوكراني تمكن من تدمير سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود، اليوم الأربعاء، باستخدام طائرة دون طيار «مسيرة»، أمام سواحل شبه جزيرة القرم، فيما لم يصدر أي تعليق من جانب موسكو.

وبحسب ما نشرته شبكة (CNN)، نقلاً عن المخابرات العسكرية الأوكرانية، فإنه تم تدمير سفينة الإنزال الروسية «قيصر كونيكوف»، بواسطة طائرة دون طيار، حيث أحدث الهجوم ثقوباً خطيرة في الجانب الأيسر من السفينة الحربية، قبل أن تغرق في المياه.

إحصاءات أوكرانية: تدمير 25 سفينة وغواصة روسية في البحر الأسود

وبحسب ما صرح به مسؤولون في الجيش الأوكراني للشبكة الإخبارية الأمريكية، فإنه تم تدمير ثلث «أسطول البحر الأسود»، التابع للبحرية الروسية، منذ بداية الحرب بين البلدين.

وبحسب مصادر أوكرانية، فإن عملية تدمير السفينة «قيصر كونيكوف» تم تنفيذها من الوحدة 13 التابعة للقوات الخاصة، بالتعاون مع قوات الأمن، والدفاع الأوكرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها كييف، ملاحقة طائرة بدون طيار للسفينة الروسية، قبل تتصاعد منها أعمدة الدخان.

وتشير الإحصاءات المعلنة من جانب كييف، إلى أنه تم تدمير 25 سفينة حربية تابعة لأسطول البحر الأسود للبحرية الروسية، إضافة إلى غواصة روسية، منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

موسكو ترفض التعليق على التقارير الأوكرانية

وذكرت شبكة (CNN) أنها لم يمكنها التحقق من صحة الإحصاءات الأوكرانية، لاسيما بعد أن رفض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التعليق على التقارير الأخيرة بشأن تدمير سفينة الإنزال الروسية في البحر الأسود، حيث قال إن ذلك يتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو من اختصاص وزارة الدفاع.

روسيا: 1000 قتيل للجيش الأوكراني في 24 ساعة

وشهدت الأيام الماضية تصعيداً كبيراً في الأعمال القتالية بين القوات الروسية والأوكرانية، مع إعلان كلا الجانبين عن تحقيق تقدم على حساب الطرف الآخر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق أمس الثلاثاء، عن سقوط عدد كبير من القتلى بين العسكريين الأوكرانيين، خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب ما نقلت «روسيا اليوم» عن مسؤولين في وزارة الدفاع، فإن عدد القتلى من الجانب الأوكراني، على مختلف جبهات القتال في اليوم السابق الاثنين فقط، أكثر من 1000 قتيل.