مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: التصويت على وقف إطلاق النار يسهم في إتمام صفقة المحتجزين

أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور، أنهم يعتقدون أن تقديم مشروع القرار الجزائري للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والتصويت عليه، يساعد المفاوضين في القاهرة على إتمام صفقة تبادل المحتجزين، مشددًا على أن هذا يساعد للضغط على الطرف الإسرائيلي للإسراع في إتمام الصفقة.

أوضح «منصور»، خلال كلمته في بيان للممثلين الدائمين للمجموعة العربية بالأمم المتحدة حول الوضع في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة المصرية وقطر تدركان ذلك وتؤيدان ذلك، مشددًا على أن هناك إجماعا عربيا ودوليا بشأن خطورة الأوضاع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.