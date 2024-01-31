مندوب فلسطين: مشروع قرار أمام مجلس الأمن خلال أيام لوقف إطلاق النار في غزة

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن أعضاء مجلس الأمن تحدثوا بشكل مباشر وواضح بضرورة وقف الجريمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، أو تكلموا عن ضرورة وقفها بطرق ملتوية وإيحائية، بمعنى أنهم يستعملون الطرق الملتوية والازدواجية في المعايير، وذلك بعد 120 يوماً من العدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يكون عندهم الحسم والشجاعة في أن يقولوا «كفى» حتى يتوقف هذا العدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف «منصور»، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن أعضاء المجلس ذهبوا لعقد اجتماع مغلق، تم خلاله مناقشة الموضوع بشكل مقتصر، مشيراً إلى أن الأشقاء في الجزائر، نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، سيبدأون مفاوضات بشأن الخروج بمشروع قرار، يتم التصويت عليه أمام مجلس الأمن، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن جوهر مشروع القرار الجديد، هو النص بشكل واضح بوقف إطلاق النار، وإذا سمحت الدول التي تحمي إسرائيل بعدم السماح لمجلس الأمن أن ينص على قرار واضح بوقف العدوان، إذا وصلت إلى قناعة بأنه كفى، ويجب أن يتوقف هذا العدوان، تستطيع أن تستعمل وسائلها في إقناع أو الضغط على إسرائيل لتستجيب وتوقف عدوانها.