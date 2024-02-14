محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس الموافق 15 فبراير، في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

أمطار في مطروح

وتشهد حالة الطقس في مطروح اليوم، عدم استقرار بسبب تعرضها لمنخفض جوي تزامناً مع نوة الشمس الصغرى، والتي ضربت العديد من المناطق السكنية والمدن والقرى بنطاق محافظة مطروح وامتدت إلى عدة محافظات أخرى في ظل تغيرات مناخية على مختلف أنحاء البلاد.

رفع حالة الطوارئ في مطروح

وأعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، موجها بالدفع بجميع فرق التدخل السريع في المدن في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى سيوة، لحين استقرار حالة الطقس.

وأكد المحافظ وجود استعدادات بتجهيز المعدات والمواتير وسيارات الكسح لسحب مياه الأمطار من بؤر التجمعات حالة وجودها في جميع المناطق والطرق السريعة والدولية مثل طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي وطريق مطروح السلوم والعلمين وعلى مستوى المحافظة.