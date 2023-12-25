موقف تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب الأمطار.. ومصير الامتحانات

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن ورود تقرير يفيد بسقوط أمطار على المحافظة غدا، ومن هنا يتساءل المواطنون حول حقيقة تعطيل الدراسة غدا في «عروس البحر الأبيض المتوسط» بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة خلال تلك الأيام.

مصدر: لا يوجد تعطيل دراسة غدا في الإسكندرية لكون الأمطار خفيفة

وقال مصدر مطلع بمحافظة الإسكندرية، إنه لا يوجد أي قرار بشأن تعطيل الدراسة غدا في المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث إن الطقس في الإسكندرية لا يستدعي أي قرار بشأنه تعطيل الدراسة، نظرا لأن توقعات الأمطار بقدر 30% وهي خفيفة.

مصدر: استمرار الامتحانات في الإسكندرية دون تعطيل

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن الدراسة مستمرة غدا في مدارس الإسكندرية كونها فترات امتحانات إضافية، وفقا للمواعيد المحددة مسبقا، لافتاً إلى أن المحافظة لن تتأخر عن تعطيل الدراسة في حال كان الأمر يستدعي ذلك، حرصا على سلامة الطلاب في المدارس.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد خلال تلك الأيام الجارية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والمواد الإضافية خلال تلك الأيام لعدد من المراحل الدراسية.