وزير الرياضة يكرم الحكام المصريين المشاركين في بطولة الأمم الإفريقية

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، طاقم الحكام المصريين، الذين شاركوا في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي استضافتها كوت ديڤوار، حيث شارك سبعة حكام في إدارة مباريات البطولة القارية، هم أمين عمر، محمد عادل ومحمد معروف «حكام ساحة»، محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه «مساعدان»، محمود عاشور ومحمود البنا «VAR».

كما جرى تكريم المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري السابق، على تواجده مراقبا للمباراة النهائية، والمستشار محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن تواجده ضمن لجنة الانضباط لبطولة أمم أفريقيا، كما جرى تكريم إيناس مظهر المنسقة الإعلامية لبطولة أمم أفريقيا.

حضر التكريم، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وعدد من كبار خبراء التحكيم في كرة القدم، ونخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين.

في مستهل كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور، وطاقم التحكيم المصري، المشاركين في بطولة إفريقيا، مقدما الشكر لجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كما وجه الشكر للاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الدكتور أشرف محمود، للدور المميز الذي يقوم به الاتحاد للتصدي للشائعات، التي تواجه المنظومة الرياضة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

تطوير العمل التحكيمي وتسويق الحكم المصري

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، أنه سعيد بالظهور المميز للحكام المصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وظهورهم بشكل مشرف للرياضة المصرية، في إدارة أكثر من مباراة مهمة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، تواصل الدعم المستمر للحكام ولجنة التحكيم، وتعمل على مساندتهم في أي أمور متعلقة بتطوير العمل التحكيمي، وتسويق الحكم المصري، مؤكدا «يجب أن نستثمر في الجيل الحالي والأجيال القادمة، وتوفير بيئة ملائمة لهم، بهدف ظهورهم بشكل لائق مستقبلا، في أكبر المحافل الدولية، ونبحث عن قوة ناعمة فكرية لتطوير كرة القدم».

وأشاد الوزير بأداء كل عناصر التحكيم المصري، الذين شاركوا في البطولة منذ انطلاقها وحتى الختام، مؤكدًا أن اليوم، هو يوم التحكيم المصري، الذي نعبر في عن سعادتنا، وتكريم أحد عناصر المنظومة الرياضية، الذي يأتي من منطلق حرص الدولة المصرية، على تقدير أبناءها في كل مجالات عملهم، سواء لاعبين أو مدربين أو حكام أو إداريين، أو من يتولوا مناصب في الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والعربية، ممن يرفعون اسم مصر عاليًا.

وأشار وزير الشباب، إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل علي التطوير المستمر لمنظومة الرياضة المصرية، خاصة كرة القدم بكل جوانبها، والبداية من الأعمار السنية الصغيرة، وغرس مفهوم كرة القدم، لا سيما أن مصر تمتلك 25 مليون مواطن تحت 25 عاما، وهم ثروة حقيقية يجب استغلالها، في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة من استادات وملاعب ومراكز شباب في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا «أن العمل على تطوير المنتخبات لتمثل مصر خير تمثيل ورفع سقف الطموحات، بالإضافة إلى حرص الوزارة لتوفير الظروف الملائمة للاتحاد المصري لكرة القدم للعمل بشكل أفضل».

الوزير: نثق في قدرات الحكام المصريين

كما أكد وزير الشباب والرياضة، أننا نثق في قدرات الحكام المصريين، وظهورهم دائما بشكل مشرف للرياضة المصرية، وطالبهم بالاستمرار على نفس الأداء في جميع البطولات، على صعيد المنافسات المحلية والقارية والدولية، متمنيًا التوفيق والنجاح الدائم لعناصر التحكيم المصري، وصولاً لأعلي المستويات العالمية.