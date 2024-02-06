وزير الشباب والرياضة يشيد بأبطال المشروع القومي للموهبة: حققوا إنجازات كبيرة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا، اليوم، أشادت فيه بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة، المشاركين في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال المقامة حاليًا بمدينة الإسماعيلية، في الفترة من 2 إلى 10 فبراير الجاري.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال في يومها الأول، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس.

كما أشاد الوزير بما حققته اللاعبة نضال محمد صاحبة الـ 19 عامًا ولاعبة المشروع القومي بدمياط، من إنجاز كبير بثلاث ميداليات في وزن 49 كيلوجراما، مؤكدا أنها توجت بالميدالية الفضية في منافسات الخطف، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل اللاعب نورالدين محمد زكي صاحب الـ 20 عامًا ولاعب المشروع القومي بأسيوط، على ثلاث ميداليات في وزن 61 كيلوجراما، حيث حصد برونزية الخطف وميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع.

بطولة من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد

ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أهم المشروعات التي تمثل الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد خاصة أولمبياد 2028، وحصد العديد من الميداليات بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمالية والاجتماعية، وذلك ضمن خطة الوزارة في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع.