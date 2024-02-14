محمد السادات ينتقد حمدين صباحي: «يجب اتخاذ مواقف داعمة للدولة المصرية»

علّق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على تصريحات حمدين صباحي وانتقاده لموقف مصر من القضية الفلسطينية، موضحًا أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلابد أن يكون هناك مواقف داعمة للدولة المصرية التي تقدم «أداءً محترما» تجاه القضية الفلسطينية.

جهود مصرية كبيرة على المستويات الدبلوماسية والسياسية

وأوضح «السادات»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على شاشة «on»، أن مصر تسعى وتبذل جهودا كبيرة في سبيل الحل، واتخذت موقفًا ثابتًا ضد دعوات التهجير، مشددًا على أن هناك جهودا مصرية كبيرة على المستويات الدبلوماسية والسياسية، ومحاولات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات.

أداء الدولة المصرية وأجهزتها

وشدد على أنه لا يوجد من يختلف على الدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، واصفا أداء الدولة المصرية وأجهزتها بـ«المحترم»، وقال: «بيان حمدين صباحي اتحط على موقع الحركة المدنية، ولم يُؤخذ رأينا فيه».