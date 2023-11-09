محمد أنور السادات: المرشح الرئاسي فريد زهران واحد من الشعب

قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه كان حريصًا على الاستماع والتقييم، للبرنامج الانتخابي الذي عرضه المرشح الرئاسي فريد زهران مؤكدا أن ما يحدث في فلسطين لا يجب برغم أهميته أن يبعدنا عن الاستحقاق الانتخابي الذي نحن بصدده.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن فريد زهران هو واحد من الشعب وهذا ما لمسه بنفسي من خلال تعامله معه، لافتا أنه دائما ما يكون لدى المواطنين شكوك وحساسيات خلال الانتخابات الرئاسية، وهذا حقهم، لكن نحن اليوم بصدد فرصة للتغيير، يجب علينا أن نستغلها.

وتابع السادات: «لابد من التغيير وهو قادم مهما كان شكله، ولكن يجب الوصول إلى الناس والحديث معهم والاستماع إليهم، وحسهم على المشاركة السياسية، بغض النظر عن اختيارها، لأننا نرفض تماما حملات المقاطعة أو الخروج من السباق».

وقال أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إننا بحاجة الى سياسات مختلفة وبديلة لعلاج المشكلات الحالية، وهذا ما تم عرضه في المحاور الثلاث الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خلال برنامج فريد زهران الانتخابي.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤال إلى الحركة المدنية لأنها لم تلتف حول المرشح الرئاسي فريد زهران، لدعم الفكرة الأساسية التي تقوم عليها المعارضة، ونكون قوة واحدة، لأننا نهدف إلى معارضة بناءة تقدم حلول ورؤى تمثل رؤية الشارع المصري.

مؤتمر فريد زهران

وكان مؤتمر للمرشح الرئاسي فريد زهران، قد انطلق بفندق سفير بالدقي، لعرض برنامجه الانتخابي الذي تم إعداده على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين، تم استعراض المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها البرنامج