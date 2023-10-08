محمد الباز: فكرة برنامج «الشاهد» مفتاحها عبارة الرئيس الراحل أنور السادات

وجَّه الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما تحمست لفكرة برنامج الشاهد المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، والذي تذاع موسمه الثالث حاليا عن انتصارات أكتوبر.

الباز: السادات قال «سيأتي اليوم الذي نقص فيه ونروي»

وأضاف «الباز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، مقدم برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «الفكرة مفتاحها جملة الرئيس الراحل السادات سيأتي اليوم الذي نقص فيه ونروي، وخلال الخمسين سنة تحدث القادة والمحللون السياسيون والاستراتيجيون والمراسلون الحربيون وغيرهم».

كنت مهتما بإظهار قوة الجيش المصري وعبقرية التخطيط والتمويه

وتابع الإعلامي والكاتب الصحفي: «كنت مهتما بإظهار قوة الجيش المصري وعبقرية التخطيط والتمويه التي ما زالت تُدرس حتى الآن، لكنني كنت مهتما بالعبقرية الفردية للمقاتل المصري، فقد كانت هناك معارك كثيرة وبطولات كثيرة داخل حرب أكتوبر ولأول مرة نسمع هذه التفاصيل».