السيدة انتصار السيسي: سعادتي بالغة بما حققه شباب مبادرة «حياة كريمة» من نجاح
كتب:
عمرو هلال
10:21 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
السيدة انتصار السيسي وقرينة الرئيس التركي
نشر الحساب الرسمي للسيدة انتصار السيسي، على «فيسبوك»، عددًا من صور زيارتها لغرفة عمليات «حياة كريمة» برفقة قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها: «جانب من زيارة اليوم لغرفة عمليات حياة كريمة بصحبة السيدة أمينة أردوغان ولقاء عدد من شباب وشابات مصر الكرام المخلصين».
وتابعت: «كانت سعادتي بالغة بما حققوه من نجاح وبذل الجهد في قطاع الحماية الاجتماعية ونؤكد أننا معكم وداعمون لكم».