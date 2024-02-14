السيدة انتصار السيسي ترحب بقرينة الرئيس التركي: زيارة غالية لضيفة مصر العزيزة

رحبت السيدة انتصار السيسي، بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إنني إذ تشرفت بلقائها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديثا زاخرا بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن، وقمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال».

وأضافت: «زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر.. وأتطلع لتعزيز سُبل التعاون بيننا في شتى المجالات».