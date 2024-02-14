سيد النقشبندي.. 10 معلومات عن شيخ المبتهلين وصوت رمضان في ذكرى وفاته

يُعد الشيخ سيد النقشبندي أحد أصوات مصر التي لمعت في سماء الابتهال والإنشاد الديني، كما يوصف كونه أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات، ويستعرض التقرير التالي 10 من أبرز المعلومات عنه في ذكرى وفاته.

الشيخ سيد النقشبندي

وتحل اليوم الأربعاء 14 فبراير، ذكرى وفاة الشيخ سيد النقشبندي، وبهذه المناسبة يستعرض التقرير 10 من أبرز المعلومات عنه بحسب السيرة المنشورة عنه:

1- وُلد الشيخ سيد النقشبندي في 7 يناير 1920 في حارة الشقيقة بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدقهلية، وتوفي في مثل هذا اليوم 14 فبراير 1976.

2- ارتبط صوته بشهر رمضان الكريم وروحانيات وأجواء الصيام لا سيما خلال انطلاق مدفع الإفطار وأذان المغرب.

3- انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا في سوهاج، ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره.

4- في طهطا حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل قبل استكمال عامه الثامن، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية.

ذكرى وفاة سيد النقشبندي

5- في عام 1955 استقر في مدينة طنطا وانتشرت شهرته في محافظات مصر والدول العربية، وسافر إلى حلب وحماة ودمشق لإحياء الليالي الدينية، كما زار أبوظبي والأردن وإيران واليمن وإندونيسيا والمغرب العربي ودول الخليج ومعظم الدول الأفريقية والآسيوية.

6- عام 1966 كان الشيخ سيد النقشبندي بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة والتقى بالإذاعي أحمد فراج فسجل معه بعض التسجيلات لبرنامج في رحاب الله.

7- سجل العديد من الأدعية الدينية لبرنامج «دعاء» الذي كان يذاع يوميا بعد أذان المغرب، كما اشترك في حلقات البرنامج التليفزيوني «في نور الأسماء الحسنى» وسجل برنامج «الباحث عن الحقيقة» والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي.

8- التحق الشيخ سيد النقشبندي بالإذاعة عام 1967م، وترك للإذاعة ثروة من الأناشيد والابتهالات، إلى جانب بعض التلاوات القرآنية لدى السمّيعة.

9- من بين أشهر الابتهالات له «مولاي إني ببابك».

10- توفي إثر نوبة قلبية في 14 فبراير 1976م.