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أحمد العمري: «النقشبندي» قدوتي.. والابتهال أصعب من الإنشاد (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
05:38 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
المنشد أحمد العمري

المنشد أحمد العمري

قال المنشد أحمد العمري، إن المستعمين أطلقوا عليه لقب «خليفة النقشبندي»، إذ قال الكثير منهم إن صوته أشبه بالشيخ سيد النقشبندي، خاصة أنه قدوته وكان لديه قوة الكلمة ويقين في الكلمة، فكان حالة غير طبيعية وصوت هابط من السماء على الأرض.

نشر أحمد حلمي فيديو لأنشودة بصوته

وأضاف «العمري» خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن الفنان أحمد حلمي نشر فيديو لأنشودة «مولاي» له عبر صفحته الشخصية، متابعا: «صفحتي كانت عليها 2000 متابع، وعبد الفيديو وصلت إلى 100 ألف متابع، ودلوقتي عليها 170 ألفاً».

وأوضح أنه يدرب فرق الإنشاد الديني في الجامعات، لافتا إلى أن أول فرقة دربها كانت في جامعة سيناء ثم جامعة المنوفية، والتي حصلت على المركز الأول في وزارة الشباب والرياضة كمدرب، كما درب الفرق في جامعة بنها.

الابتهال أصعب من الإنشاد

ولفت إلى أن فن الابتهال أصعب من الإنشاد، فالابتهال ارتجال لحظي، وفيه نوع من التصوير النغمي وتنوع المقامات والطبقات.

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