مسعود شومان: الإرهابيون حاولوا أن يكونوا الوسيط بين الله والمصريين

أكد مسعود شومان، الشاعر والباحث في مجال التراث الشعبي، أن المصريين دائمي الحديث مع الله، مشددًا على أنهم يتعاملون مع الله بمنطق مختلف عن منطق الرهبة والخوف، وإنما يطلبون منه بمحبة طوال الوقت.

جماعات أرادت احتكار الدين

وأضاف «شومان»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، :«المصريون كانوا يتعاملون مع الله بنفس الطريقة في كل الأديان التي مرت عليهم، هناك جماعات أرادت احتكار الدين وحاولوا أن يكونوا الوسيط بين المصريين والله عز وجل من أجل لقمة العيش».

وأوضح أن الشعب المصري لم يكن بحاجة لهذا الوسيط حتى المصريين في دينهم وقراءتهم للقرآن ومعرفتهم بالله كانت معرفة مختلفة، حيث أنها كانت بعيدة عن المعرفة اللاهوتية التي صُدرت إلينا من خلال الجماعات الإرهابية.