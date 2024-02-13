متحف جاير أندرسون يحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان بمعرض أثري مؤقت

نظم متحف جاير أندرسون بالقاهرة، اليوم، معرضا أثريا مؤقتا، بعنوان «الوئام بين الأديان»، وذلك في إطار احتفالات المتاحف المصرية بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان.

وتضمن المعرض مجموعة من القطع الأثرية التي تمثل الديانات السماوية الثلاث، والتي ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة.

الحلية المحمدية ومجموعة من المصاحف

وذكر قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان، أن مجموعة القطع الأثرية الموجودة بالمعرض تشمل الحلية المحمدية، ومجموعة من المصاحف، ولوحات وأيقونات تمثل السيد المسيح والسيدة العذراء، وبعض القطع الأثرية عليها آيات من الإنجيل، وصفائح معدنية عليها كتابات بالعبرية للتوراة، ومشكاة مزدانة بكتابات عبرية.

احتفالية إنشاد ديني وترانيم كنسية

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المعرض الأثري الذي أفتتح اليوم في متحف جاير أندرسون بالقاهرة تضمن أيضا على احتفالية إنشاد ديني وترانيم كنسية، لافتا إلى أن المعرض مقام بقاعة العرض المؤقت في المتحف، موضحا أن المعرض سيستمر لمده 15 يوما.