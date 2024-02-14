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مسعود شومان: الدين عند المصريين مصدر للسعادة

كتب:

عمرو هلال
11:32 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
الشاعر مسعود شومان

الشاعر مسعود شومان

أكد الشاعر مسعود شومان، أن علاقة المصريين بالدين علاقة مختلفة تماما، والديوان الذي كتبه باسم «صاحب المقام»، كان يتحدث عن علاقة المصريين، وعلاقته هو شخصيا بالأولياء والقديسين.

جماعات الفاشية الدينية حولوا الدين لمصدر للتعاسة

أضاف «شومان»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، نرى طوال الوقت أن الدين والسعادة يسيران يدا بيد، والدين ليس مصدرا للتعاسة، متابعًا: «جماعات الفاشية الدينية والذين احتكروا الدين لأنفسهم، حولوا الدين لمصدر للتعاسة، ومصدر دموي وحالة من الاقتتال».

المصريون فكرة الدين لديهم متعلقة بالسعادة

وتابع: «المصريون طوال الوقت، فكرة الدين لديهم فكرة متعلقة بالسعادة، ولها علاقة بالجذر ورقاته الحضارية، التي تشير إلى مقولة التسامح في الدين بتعامله مع الأولياء، بوصفهم الآلهة المحليون عند المصريين القدماء».

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