كيف تعاملت المخابرات مع مؤامرات التنظيمات الجهادية وخططها ضد مصر؟

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه خلال فترة تواجد أيمن الظواهر وأسامة بن لادن وبعض أفراد التنظيمات الجهادية داخل السودان، كانت المخابرات المصرية تعي اللعبة بأكملها، وكانت تراقبهم، موضحًا أنه مع شعورهم بالخطورة أعلن الظواهري السفر إلى سويسرا لتضليل الحكومة المصرية.

الخارجية المصرية اعترضت على سفر «الظواهري» لسويسرا

وأوضح «فرغلي»، في تقديمه حلقة جديدة من برنامج «تاريخهم»، والمُذاع على تلفزيون «الوطن»، أنه مع إعلان «الظواهري» سفره إلى سويسرا تقدمت وزارة الخارجية المصرية باعتراض رسمي لسويسرا على استضافتها لهذا الإرهاب، ورغم ذلك كانت تعرف المخابرات المصرية جيدًا أنه في الخرطوم؛ لأنها جندت اثنين داخل تنظيم الجهاد أحدهم مساعد أسامة بن لادن.

وأشار إلى أنه الحكومة السودانية -آنذاك- أبلغت التنظيم بأن هناك شخص يتردد على الضباط المصريين، منوهًا بأن الظواهري فر من السودان عقب عملية اغتيال لاثنين من الذين تم تجنيدهم داخل التنظيم وتم القبض عليه في باكستان لمدة 6 أشهر، وأفرجت روسيا عنه بعد ذلك.