ماهر فرغلي: «حازمون» كانت تسعى لتثوير المصريين.. و«الشوقيون» كفروا طوب الأرض

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إنّ تيار رفاعي سرور كان يسعى إلى الثورة الشعبية المسلحة، وبالمثل أنصار الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل أي تثوير الشعب المصري، ولكن بطابع إسلامي، مشيرًا إلى أنَّ الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل التقط هذه الفكرة منه، وانبثق منها حركة حازمون، مضيفًا أنَّ حركة حازمون كانت تسعى إلى تثوير الشعب المصري في كل مكان وإحداث صدام مع القوات المسلحة، بما يصل إلى الفوضى حتى تتمكن حركة حازمون من اعتلاء السلطة.

وأضاف «فرغلي»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، «نحن نتحدث عن الفكرة التي نفذها تنظيم القاعدة وأبو بكر ناجي في كتابه إدارة التوحش، من حيث صنع الفوضى والسيطرة على الفوضى وإدارتها، وهذه الأفكار تتناسب مع فكرة الفوضى الخلاقة لكوندليزا رايس، ثم جاء أبو مصعب السوري بفقه المقاومة الإسلامية، إذ كتب كتابا قوامه 1000 صفحة تناولت كيفية تدشين جماعات دون تسمية، بحيث تحدث الفوضى ويتم السيطرة على الدولة وإعلان قيام ما يسمى بالدولة الإسلامية».

أغلب أعضاء جماعة الشوقيون كانوا أميين

وأوضح الباحث، أنّ شكري مصطفى أوصى قبل إعدامه بأن تراجع جماعة التكفير والهجرة نفسها: «كان يعتقد أنه المهدي ولذا قال قبل إعدامه راجعوا ما أنتم عليه»، مشيرًا إلى أنه بعد هذه المراجعات تفككت جماعته إلى أكثر من جماعة وتنظيم مثل التوقف والتبين، والشكريين، بينما انبثق عن التوقف والتبين أكثر من تنظيم مثل الناجون من النار والشوقيين.

ولفت إلى أنَّ هذه الجماعات اختلفت في درجات التكفير وكان التنازع على الفكرة نفسها، مشيرًا إلى أنَّ المهندس الزراعي شوقي الشيخ هو من أسس تنظيم الشوقيين دون تحريض من أي شخص وكان أغلب أتباعه من الأميين والصيادين في الفيوم، ولكن جماعته تمددت بشكل غريب جدا حتى إنهم تزوجوا من بعض.

وتابع الباحث: «الأمن تصدى لهذا التمدد، فقد قتلت جماعة الشوقيين ضابطا يدعى أحمد علاء وكان ابنه طفلا صغيرا موجودا في السيارة، وقتلوا مهندسين زراعيين اثنين بسبب اعتقادها بأنهما تابعان لرجال الشرطة، وقامت بدفنهما في أرض زراعية بها ترعة وحفرت في باطن الترعة حتى إنه جرى تغيير مجرى الترعة حتى لا يكتشف أحد ما حدث، بعدما تأكدت الجماعة من أن الضحيتين لم تكونا تابعتين للشرطة، ولكن جرى اكتشاف الجثتين وحقق في الأمر وحاصر القرية، وكانت جماعة الشوقيين قد جهزت السلاح وصعدت أعلى النخل وضربت قوات الأمن التي سيطرت على الموقف، وعندها حدثت اشتباكات قرية كحك».

وأشار «فرغلي»، إلى أنَّ أحد الشوقيين اعترف له من قبل بأن الجماعة كلفته بسرقة محال الذهب، ونفذ محاولة ناجحة في شبرا، ثم جرى تكليفه بعمل جوازات سفر مزورة، وتعاقدت الجماعة مع أحد المزورين حيث حصل منها على المال لكنه لم ينفذ طلباتها، ما دفع الجماعة إلى استدراجه واختطفته وعذبته ببشاعة، لكن الرجل بكى وحاول أن يستعطف أفراد الجماعة، ولكن دون فائدة، وذبحته الجماعة ورمته في كوم قمامة ليلا وجرى القبض على المنفذين الثلاثة وحكم عليهم بالإعدام، ثم جرى تخفيف الحكم إلى المؤبد، وفي النهاية خرجوا بعد أحداث يناير 2011.

الشوقيون كفروا طوب الأرض.. وكل مساجد مصر عندهم كانت «ضرار

ولفت إلى أنَّ شوقي الشيخ مؤسس جماعة الشوقيين كفّر القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، فقد تشاجر مع مالك محل كان يشغل القرآن بصوته، حيث كان يكفر كل قراء القرآن في مصر مثل المنشاوي والشيخ عبدالباسط بدعوى أنهم «أتباع للطاغوت».

واستكمل: «كل مساجد الدولة المصرية عند جماعة الشوقيين وغيرها من الجماعات المتطرفة كانت مساجد ضرار، لذلك لم تكن يصلي أفرادها خلف الشيوخ في المساجد، ولكن يصلون في البيوت، وكانوا يعلمون أبناءهم بأنفسهم، وكانوا يسكنون في سكن واحد، على أن تفصل ستائر بين الأزواج، وإن ترك أحد الجماعة يجوز لأي من أعضاء الجماعة الزواج من زوجته حتى قبل انقضاء أشهر العدة بدعوى أن تارك الجماعة مرتد».

وتابع أنَّ مالك المحل رفض طلب شوقي الشيخ وأصر على تشغيل القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي، وهو ما أدى إلى نشوب مشاجرة عنيفة انتهت بقتل نجل صاحب المحل، مشيرًا إلى أنّ شوقي الشيخ مؤسس جماعة الشوقيين خطب امرأة كانت مخطوبة لأحد أفراد جماعته، موضحًا: «كان هناك مشكلات بينهما، فأحضر عضو الجماعة الشيخ شوقي حتى يحل هذه المشكلات، وبالفعل ذهب معه، ولكن الفتاة أعجبت مؤسس الشوقيين، وأمره بأن يتركه كي يتزوجها، وبالفعل تزوجها شوقي الشيخ».

واستكمل: «شوقي الشيخ لم يكن مؤهلا خلقيا أو جسديا لقيادة أي جماعة، أغلبهم أميون، وسألت أحدهم وقلت له ما حكم الإسلام في شخصي، قال لي إني محترم، أي أنه كان يراني كافرا ولم يشأ أن يقولها أمامي لأنه كان يحترمني.. الشوقيون كفروا طوب الأرض».