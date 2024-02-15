العاهل الأردني ورئيس وزراء كندا يبحثان الأوضاع في قطاع غزة

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، مع رئيس وزراء كندا، في أوتاوا الكندية، الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأكد العاهل الأردني، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأقصى سرعة ممكنة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لسكانه بشكل عاجل، مشددًا على أنه يجب التوصل لحل مستدام يضمن الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

ومن جانبه، أشار رئيس وزراء كندا، إلى أن الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط بصفة عامة صعبة للغاية، مؤكدًا أن التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية مثيرة للقلق.

وقال «ترودو»: «ندعو لوقف لإطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.. نطالب بتحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط والعمل على حل الدولتين».