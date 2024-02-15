بوتين: لست طبيبا للتعليق على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة له عبر تطبيقات المراسلات القصيرة تليجرام، التعليق على الحالة الصحية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، ويستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل، مشددًا: أنا لست طبيبا للتعليق على حالته الصحية.

لقاء سابق مع بايدن وتعليق بوتين

وأضاف بوتين بحسب موقع روسيا اليوم أثناء لقاء صحفي مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين عبر قناة الرئاسة الروسية (الكرملين) على تليجرام، أنه عند الالتقاء ببايدن في مدينة جنيف السويسرية قبل 3 سنوات قيل له إن بايدن غير كفء ولكن وجده يعمل بكامل طاقته ولا توجد أي مشكلات صحية تعيقه عن العمل كما أشيع حينها، متابعا: «أنا لست طبيبا.. ولا أعتبر نفسي لي الحق في الإدلاء بأي تعليقات حول هذا الأمر».

وواصل بوتين: «حسنا، نعم لقد نظر إلى ورقته، وأنا بصراحة نظرت إلى ورقتي.. لا يوجد شيء من هذا القبيل».

بوتين يفضل بايدن على ترامب

وعلق بوتين في نفس الحوار، مشيرا عن تفضيل العمل مع بايدن كرئيسا لأمريكا بدلا من منافسه الحالي على الانتخابات دونالد ترامب لأن بايدن سياسي مخضرم يمكن التنبو بتصرفاته، لكن ترامب غير ذلك ويتصرف بشكل غير متوقع، ويأتي هذا الحديث وسط انتقادات داخلية لبايدن بسبب تقدمه في العمر ورغبته في الترشح للرئاسة ليصبح أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حال فوزه بالانتخابات المقبلة في ظل تحقيقه أرقام اقتصادية جيدة داخلية في أمريكا.