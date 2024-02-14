عائلة كيندي تهدد فرص بايدن في ماراثون انتخابات الرئاسة الأمريكية

منافسة انتخابية شرسة تشهدها الأوساط الأمريكية في محاولات عدة من الجمهوريين والديموقراطيين وأطراف أخرى للوصول إلى البيت الأبيض، ومن أبرز المنافسين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، بينما يواجه الرئيس جو بايدن المرشح الفعلي للحزب الديمقراطي، منافسة سرشة أمام روبرت إف. كنيدي الاب، الذي قرر الترشح كمستقل بعد حصول بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي، فيما يتنافس مرشحين آخرين من أطراف أخرى مستقلة وحزبية، فمن هم المرشحون للانتخابات الأمريكية؟

جو بايدن

تُعد التقارير التي تكشف عن ضعف ذاكرة بايدن البالغ من العمر 81 عاما، من أكثر ما يعيقه لفوز الانتخابات الرئاسية نوفمر 2024، إذ لا يزال يحاول إقناع الناخبين بأنه قادر على تحمل قيادة أمريكا لـ4 سنوات أخرى لكنه يرى أنه المرشح الديمقراطي الوحيد القادر على هزيمة ترامب وحماية الديمقراطية، وحصل بايدن على 34% من الأصوات بينما ترامب على 37% في أحدث استطلاع لرويترز-إبسوس.

روبرت إف. كنيدي الابن

يخوض كيندي الابن ذات الـ70 عاما، الانتخابات الرئاسية الأمريكية كمرشح مستقل بعد تحدى بايدن في البداية على ترشيح الحزب الديمقراطي، ورغم احتلاله مرتبة متأخرة في استطلاعات الرأي في أوقات سابقة، كشفت استطلاعات رأي في الآونة الأخيرة أجرتها رويترز-إبسوس أن كينيدي قد يضر بايدن أكثر من ترامب في الانتخابات الرئاسية، لأن المرشحين المستقلين يؤثرون على نتيجة الانتخابات الأمريكية حتى دون الفوز بها.

دونالد ترامب

يُعد الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وفاز في منافسات الترشح المبكرة في ولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا، فيما استغل القضايا المدنية ولوائح الاتهام الموجهة إليه في أربع قضايا جنائية، لتعزيز شعبيته بين الجمهوريين وجمع التمويل لحملته الانتخابية مما يجعله المرشح الجمهوري الأوفر حظا بنسبة تأييد بلغت 64% وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز.

نيكي هيلي

تركز هيلي ذات الـ52 عاما وعضو الحزب الجمهوري على فارق السن بينها وبين ترامب صاحب الـ78 عاما من أجل الفوز بترشيح الحزب، وهي حاكمة سابقة لولاية ساوث كارولينا وكانت سفيرة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، وهي أيضا ابنة لمهاجرين من الهند، ولديها القدرة على معالجة القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعرق بطريقة أكثر مصداقية من العديد من أقرانها، وتبلغ نسبة تأييدها بين الجمهوريين 19% بحسب استطلاع رويترز-إبسوس.

دين فيليبس

أعلن دين فيليبس عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا، وهو مليونير يبلغ من العمر 55 عاما ومرشح مستقل يخوض الانتخابات دون أن يحقق تأييد واسع، زاعما أن بايدن أصبح غير قادرا على الفوز بولاية أخرى، وأعلن عن ذلك في مقطع مصور مدته دقيقة واحدة نشره على الإنترنت واحتل المركز الثاني في التصويت في منافسات الترشح المبكرة نيوهامبشير.

كورنيل وست

أعلن كورنيل وست الناشط السياسي والفيلسوف عن مسعاه في يونيو الماضي مستهدفا ناخبين ميولهم ديمقراطية، للترشح عن حزب الخضر.

جيل ستاين

أعلنت الطبيبة جيل ستاين مسعى ترشيحها في 9 نوفمبرعن حزب الخضر أيضا للمرة الثانية بعد إعلانها الترشح في عام 2016، وجمعت ستاين 73 عاما ملايين الدولارات لإعادة فرز الأصوات بعد فوز ترامب المفاجئ في انتخابات 2016.