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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الشعب الروسي يتعامل مع بوتين على أنه قيصر وليس رئيسا

كتب:

عمرو هلال
03:48 ص | الخميس 15 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، أن الشعب الروسي بدء يتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه قيصر خلال الأفترة الأخيرة، مشددًا على أنه تحول من فكرة رئيس لروسيا إلى مرتبة قيصر حسب ما يتحدث عنه غالبية الشعب الروسي.

 

وأوضح «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السؤال الدائر خلال الفترة الحالية في الشارع الروسي هو من سيكون الشخص الثاني أو الرئيس القادم حال عدم فوز بوتين في الانتخابات.

 بوتين حقق العديد من النجاحات

وأضاف أن روسيا تعيش حالة من الصراع مع الدول الغربية والولايات المتحدة لتقاسم النفوذ على الساحة الدولية، مشددًا على أن حقق العديد من الأشياء على أرض الواقع، موضحًا أن تأييد العملية العسكرية ضد أوكرانيا ليست شرطًا في الترشح لانتخابات روسيا ولكن أغلب المرشحين مؤيدين للعمليات العسكرية هناك.

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