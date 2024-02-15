خبير اقتصادي: الدولة تتعامل مع برنامج الطروحات الحكومية بكل أريحية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه منذ إعداد وثيقة سياسات ملكية الدولة آلية تمكين القطاع الخاص والرغبة في مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي في مصر بنسبة 65% من حجم الاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة.

خطط متنوعة من خلال الاستثمار المباشر ودعم المستثمرين

وأوضح «جاب الله»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خططًا متنوعة من خلال الاستثمار المباشر ودعم المستثمرين من خلال عدد من المبادرات أو من خلال برنامج الطروحات الحكومية والتي من خلاله يتم طرح عدد كبير ومتنوع من الشركات.

الدولة تتعامل مع البرنامج بكل أريحية

وأشار إلى أن هناك مشروعات وطروحات حدثت في العام الماضي ويتم التطلع في العام الجاري إلى تحقيق المستهدفات من الطروحات، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع البرنامج بكل أريحية، منوهًا بأن مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت بأن الصندوق لا يضغط على مصر ويتفهم الرغبة المصرية في طروحات عادلة.