بيان مشترك لـ3 دول يحذر من عملية عسكرية في رفح الفلسطينية: نتائجها كارثية

أصدرت 3 دول، هي أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بياناً مشتركاً، قبل قليل، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الخطط الإسرائيلية لشن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مشددة على أن هناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأغراض إنسانية، وذلك حسبما أفادت به «القاهرة الإخبارية».

وجاء في البيان: «تنفيذ عملية عسكرية موسعة جنوبي قطاع غزة سيكون له آثار مدمرة وكارثية على المدنيين».