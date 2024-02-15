رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معيط يشارك في ندوة عن «مستقبل الاقتصاد المصري خلال 2024» بجامعة النيل الأهلية

كتب:

أحمد أبوضيف
08:14 ص | الخميس 15 فبراير 2024
وزير المالية

وزير المالية

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في ندوة تنظمها جامعة النيل الأهلية اليوم، بعنوان «مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024»، بحضور الدكتور وائل عقل رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

الندوة تزامنًا مع انطلاق صالون «النيل» الشهري والذي يتناول مختلف القضايا التي تشغل عقل وبال المجتمع المصري، ومن ثم طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها، بحضور كبار الشخصيات من وزراء ومسؤولين وخبراء مختصين ومفكرين، ممن لهم باع طويل في الملفات والموضوعات التي ستكون محل نقاش، إذ أنَّها أولى ندوات صالون جامعة النيل.

اقرأ المزيد:

برلمانيون: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في قطاع السياحة وتواصل تعزيز خطواتها لدعم الاقتصاد

القطاع يحقق أرقاماً قياسية رغم حجم التحديات.. «السياحة» عمود خيمة الاقتصاد (ملف خاص)

«التنسيقية» تناقش سبل توطين صناعة التكنولوجيا لتكون مصدرا جديدا لنهضة الاقتصاد

جمعية رجال الأعمال: تصريحات مديرة صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري مبشرة

عبير عصام: قرارات الرئيس وإشادة صندوق النقد أوجدت رضا عن أداء الاقتصاد
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.