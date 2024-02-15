معيط يشارك في ندوة عن «مستقبل الاقتصاد المصري خلال 2024» بجامعة النيل الأهلية

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في ندوة تنظمها جامعة النيل الأهلية اليوم، بعنوان «مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024»، بحضور الدكتور وائل عقل رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

الندوة تزامنًا مع انطلاق صالون «النيل» الشهري والذي يتناول مختلف القضايا التي تشغل عقل وبال المجتمع المصري، ومن ثم طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها، بحضور كبار الشخصيات من وزراء ومسؤولين وخبراء مختصين ومفكرين، ممن لهم باع طويل في الملفات والموضوعات التي ستكون محل نقاش، إذ أنَّها أولى ندوات صالون جامعة النيل.