جمعية رجال الأعمال: تصريحات مديرة صندوق النقد بشأن الاقتصاد المصري مبشرة

أشادت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي حول قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وأداء الاقتصاد المصري.

وقالت عبدالخالق، في بيان، إن تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كما تمنح رجال الأعمال الطمأنينة والثقة في الحكومة في اتخاذ سياسات أكثر جرأة للحد من التضخم ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار.

التحول الإيجابي للاقتصاد المصري

وأضافت عبدالخالق أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي مبشرة في التحول الإيجابي للاقتصاد المصري وسيطرة الحكومة على التضخم والسوق الموازية للعملة الأجنبية من خلال توفير سعر مرن رغم التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن توفير حزمة جديدة للحماية الاجتماعية عززت من ثقة صندوق النقد الدولي في أداء الدولة في مواجهة الغلاء ومعالجتها للأزمات المتلاحقة.

ثقة أكبر للمستثمرين والقطاع الخاص

وقالت إن تقدم المفاوضات يعني فرصا أكبر لمصر في مضاعفة القروض إلي 6 مليارات دولار، وثقة أكبر للمستثمرين والقطاع الخاص في تماسك الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص تأثيرات الأزمات العالمية وتخطى الفجوة التمويلية الحالية وتراجع سعر الدولار وعودة الاستقرار إلى السوق، كذلك يضمن عودة الاستقرار لسوق الصرف وسعر الدولار وبالتالي السيطرة على التضخم وانخفاض معدلاته.

وأكدت أن رجال الأعمال ملتزمون بالدور الوطني في الحفاظ على العمالة في هذه الظروف الصعبة، من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج المسؤولية المجتمعية للشركات سواء في التدريب والتأهيل أو المتعلقة بخدمة أهداف الدولة في التعليم والصحة.