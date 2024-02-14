القطاع يحقق أرقاماً قياسية رغم حجم التحديات.. «السياحة» عمود خيمة الاقتصاد (ملف خاص)

يمثل قطاع السياحة أحد أهم أعمدة خيمة الاقتصاد المصرى، بل يُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وشريان التنمية الاقتصادية، ويلعب دوراً حيوياً فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، ويساهم بشكل كبير فى الإيرادات بالعملات الصعبة، لأن مصر تشتهر بتاريخها العريق ومعالمها الثقافية والتاريخية الجذابة، مما يجذب الملايين من السياح سنوياً، حيث تُعد وجهة سياحية شهيرة. وحققت مصر أعلى معدلات سياحية فى تاريخها خلال العام الماضى، حسب وزارة السياحة والآثار، حيث زار مصر 14.9 مليون سائح خلال عام 2023 بزيادة 200 ألف سائح عن عام 2010 الذى يُعد عام الذروة السياحية، الذى زار مصر خلاله 14.7 مليون سائح، وتستهدف مصر الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى ما يتراوح من 1.6% إلى 1.7% فى عام 2028 والوصول إلى 30 مليون سائح، بالمقارنة مع حوالى 1.2% من حركة السياحة العالمية فى عام 2028، وفقاً لبيانات وزارة السياحة.

وكشفت الوزارة عن أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لعام 2024 جيدة، والقطاع حقق فى الـ19 يوماً الأولى من هذا العام زيادة فى أعداد السياحة الوافدة لمصر تُقدر بـ9% عن مثيلتها فى 2023، وتستهدف وصول أعداد السياح إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجارى 2024.