خبير اقتصادي: زيارة أردوغان إلى القاهرة بداية لعلاقات قوية بين البلدين

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة بداية لعلاقات اقتصادية قوية بين البلدين، وتجذب رجال الأعمال للاستثمار.

زيارة الرئيس التركي أردوغان في القاهرة

وأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن العلاقة المصرية التركية تنطلق انطلاقة ثابتة منذ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين 2005.

التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأشار إلى أن الزيارة تعيد أجواء التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ وصل حجم التبادل التجاري إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، وستؤهل مضاعفة التبادل التجاري والوصول إلى 15 مليار دولار في الفترة المقبلة، مواصلا: «الإرادة السياسية مهمة والزيارة الحالية هي دفعة كبيرة في تحقيق تلك المستهدفات، وحافز للمستثمرين».