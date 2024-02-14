خبير اقتصادي: شراكة تركيا مع مصر مهمة وستحقق مصالحها في إفريقيا

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن القمة المصرية التركية تعتبر تحولا لمسار كبير للغاية ما بين الدولتين وللمنطقة بالكامل، وستعود بالنفع الاستثماري والاقتصادي الكبير على الدولتين، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية من ارتفاع كبير لمؤشرات التضخم والضغوط العالمية المؤثرة بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط بالكامل بما فيها تركيا ومصر.

اللقاء بين الرئيسين المصري والتركي

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن اللقاء بين الرئيسين المصري والتركي يشهد تحولا في المسار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة لرفع القيمة الاستثمارية من أكثر من 2.5 مليار دولار للمضاعفة أكثر من ذلك.

زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأشار إلى أن هناك رغبة كبيرة ما بين الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري خاصة أن تركيا تمتلك تكنولوجيا كبيرة تساند بها بعض الصناعات المصرية، والقاهرة اليوم تحذو صناعة كبيرة سواء في البتروكيماويات أو المحاصيل الزراعية التي تدعم بها أنقرة.

وأوضح أن تركيا ستساند مصر في دخولها للأسواق الأوروبية وجزء من الأسواق الآسيوية، وعلى الجانب الآخر مصر ستساند تركيا في دخولها للعديد من الأسواق الإفريقية، خاصة الدول الموقعة على منطقة التجارة الحرة.