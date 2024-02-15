السيسي يستقبل نظيره البرازيلي في مئوية إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، الذي يبدأ زيارة إلى مصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وتتناول المباحثات العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، إضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.