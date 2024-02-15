«ستارلينك» يعود في غزة بشروط.. حل جزئي لمشكلة الإنترنت

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك في أجزاء من قطاع غزة.

ووضعت إسرائيل شروطًا على توسيع الخدمة في المنطقة المحاصرة، إذ يجب الحصول على موافقة دولة الاحتلال قبل أي توسيع للخدمات.

توفير الإنترنت السريع في المناطق النائية

خدمات ستارلينك توفر الإنترنت السريع في المناطق النائية والمواقع التي تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.

وتعاني المستشفيات في قطاع غزة من إنهاك شديد بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر أكثر، إذ قدّرت الأمم المتحدة أن 13 مستشفى فقط من أصل 36 تعمل بكامل طاقتها في قطاع غزة، وفقا لآخر استطلاع الأسبوع الماضي.