مراسل القاهرة الإخبارية: ماكرون انتقد العدوان الإسرائيلي على غزة

كشف خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مرسيليا، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نينياهو، مشددًا على أن من خلال هذا الاتصال تُصر فرنسا على إرسال رسالة إلى الجانب الإسرائيلي مفادها بأن العدوان على غزة هو أمر لا يُطاق ومشكلة إنسانية لا حد لها، وأن فرنسا ترفض موضوع تهجير الفلسطينيين من غزة.

المحاولات الفرنسية لم تجد صدى

وأوضح «شقير»، خلال لقاءه مع الإعلامي تامر حنفي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الفرنسي أدرك بعد أن قامت فرنسا بعدة محاولات أمنية واستضافت بعض من الدول لإيجاد حل وهدنة لتبادل الأسرى ومن ثم رحلة قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى المنطقة وجولته في مصر والأردن وفلسطين المحتلة، موضحًا أن ما يبدو هو أن كل المحاولات الفرنسية لم تجد صدى لدى السلطات الإسرائيلي.

وشدد على أن الرئيس الفرنسي يتعرض للإحراج أمام الرأي العام الدولي والداخلي في فرنسا، موضحًا أنه كان هناك بعض الوقفات المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة، كما أن الصحف الفرنسية حذرت من أن خطوة تقوم بها إسرائيل في رفح الفلسطينية سيكون لها أضرارًا إنسانية كبيرة ويمكن أن تخرج الصراع من إطار غزة لتشمل المنطقة بأكملها.