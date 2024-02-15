كيف تحمي هاتف آيفون من الاختراق؟.. اتبع هذه الخطوات

قال المهندس وليد حجاج، أن الهاتف أصبح جزءا من حياة كل شخص لأنه يحمل بياناته الشخصية، لذا لابد من الحذر من الاختراق، الذي يحدث عن طريق رسالة نصية أو مكاملة هاتفية أو الدخول إلى رابط، لافتا إلى بعض النصائح لحاملي جهاز أيفون لحمايته من الاختراق، وذلك خلال استضافته في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا».

خطوات حماية الأيفون من الاختراق

لحماية جهاز iPhone الخاص بك من الاختراق، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

ـ تحديث البرامج: تأكد من تحديث نظام التشغيل iOS والتطبيقات الخاصة بك بانتظام، حيث يقوم التحديث بسد الثغرات الأمنية.

- تفعيل القفل الرقمي أو البصمة أو Face ID: هو أحد الخيارات للحماية من دخول الأشخاص غير المصرح لهم إلى جهازك.

ـ تنشيط خدمة Find My iPhone: تفعيل هذه الخدمة يساعد في تحديد موقع جهازك إذا تم فقدانه أو سرقته، ويمكنك حتى مسح بياناتك عن بُعد.

ـ تجنب الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة غير الموثوق بها: تجنب الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة التي قد تكون غير آمنة وتفضل استخدام الاتصال الخلوي أو شبكات Wi-Fi موثوقة.

ـ تفعيل خدمة التحقق بخطوتين: إذا كانت الخدمة متاحة لحسابك، فقم بتفعيلها لإضافة طبقة إضافية من الأمان عند تسجيل الدخول إلى حساباتك.

ـ تثبيت برامج مكافحة الفيروسات: قد تساعد برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة في حماية جهازك من البرامج الضارة والتهديدات الأمنية.

ـ تقييد الإعدادات والأذونات: قم بمراجعة إعدادات الخصوصية والأمان وتقييد الوصول إلى التطبيقات والبيانات على الجهاز.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك زيادة مستوى الأمان على جهاز iPhone الخاص بك وتقليل فرص الاختراق، حسب ما قاله المهندس وليد حجاج.