هل طرق مصر جاهزة لاستقبال السيارات ذاتية القيادة؟

رحب خبراء الطرق بدخول السيارات ذاتية القيادة إلى مصر، مؤكدين أن الحلم أصبح ممكنا، بعدما استثمرت الدولة نحو 400 مليار جنيه في تطوير وتحديث البنية التحتية للطرق فى آخر 10 سنوات، بحسب الدكتور حسن المهدي أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

كان اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن استثمارات قطاع الطرق خلال السنوات الماضية، تجاوزت 400 مليار جنيه.

ويقول المهدي، إن السيارات ذاتية القيادة انتشرت بشكل كبير في العالم خلال الفترة الأخيرة، وتعد الإمارات الأولى عربيا في اعتماد هذا النوع من السيارات في شوارعها.

ويؤكد لـ«الوطن»، أن البنية التحتية لمصر حاليا مؤهلة لجذب هذا النوع من السيارت ذاتية القيادة، خاصة في المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، مثمنا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير البنية التحتية للمدن المصرية، لاستيعاب هذا النوع من التطور في منظومة النقل الذكي، خصوصا عالم السيارات.

المدن الجديدة مجهزة للسيارت ذاتية القيادة

يضيف أستاذ هندسة الطرق، أن المدن الجديدة على استعداد لاستيعاب السيارات ذاتية القيادة، لا سيما مدن الجيل الرابع، التي تنشئها مصر وتواكب في جودتها وأنظمتها أكبر المدن العالمية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها، مطالبا أولا بتغيير سلوك قائدي المركبات العادية، لاستيعاب عالم السيارت ذاتية القيادة.

ويوضح المهدي، أن مصر بحاجة إلى إعادة النظر في قانون المرور، والعمل على تشريعات جديدة لاستيعاب السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى ردع مروري قوي، مشددا على أن تلك الخطوة ستكون عاملا رئيسيا لكي نصبح مؤهلين لاستيعاب السيارت ذاتية القيادة.

ويشير إلى أنه يجب تطوير البنية التكنولوجيا الداعمة لهذا النوع من السيارات، لافتا إلى أن السيارات ذاتية القيادة نالت أعجاب كثير من المواطنين حول العالم، وظهورها في مصر قريبا، سيكون خطوة مهمة.

ماذا تحتاج مصر لانتشار السيارات ذاتية القيادة؟

يرى خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارت، أن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد انتشارا للسيارات ذاتية القيادة في مصر، خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين، مضيفًا أن إمكانية انتشارها متصل بوجود صيغة قانونية للتعامل مع الحوادث المرورية، التي قد تتسبب فيها السيارات ذاتية القيادة.

ويؤكد سعد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الممكن أن تستوعب مصر السيارات الكهربائية خلال سنتين أو ثلاثة، أما بالنسبة للسيارات ذاتية القيادة، فإن ذلك يتطلب بعض الوقت، خصوصا أن العقل المصري غير قادر الى استيعاب وجود هذا السيارة في الوقت الحالي، مطالبا بتغيير سلوك وفكر المواطن المصري.