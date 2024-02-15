السيسي: اتفقت مع رئيس البرازيل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، على زيارته إلى مصر، مؤكدا على العلاقات الطيبة بين البلدين، وإلى القيادة البرازيلية الحكيمة التي اختارها الشعب البرازيلي لتولي فترة ثالثة من الحكم، ما يؤكد مكانتها شعبيا وعالميا.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي اليوم، المنعقد على هامش زيارة الرئيس البرازيلي لمصر بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الثنائية بين البلدين: «خلال حكم دولة البرازيل لم يختار الشعب رئيس للولاية الثالثة إلا مع هذا الرئيس، ما يعكس شخصيته الملهمه والمقدرة ومكانته الدولية».

وتابع الرئيس السيسي: «المباحثات الثنائية بمرور 100 عام على العلاقات بين مصر والبرازيل، تعكس الإرادة الحقيقية والموسعة للاتفاق على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، ما سيكون له مردود على البلدين، وهناك دعوة لزيارة البرازيل في المؤتمر الذي سيعقد هناك لمجموعة الـ20، G20».

وأكد الرئيس السيسي أنه جرى تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين لتنسيق التعاون وتحقيق أهداف مشتركة بين مصر والبرازيل، ومن خلالها يمكن وضع آليات لتنفيذ هذه المباحثات التي تعكس مستوى التعاون بين البلدين.