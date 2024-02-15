الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يشهدان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

ووقع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة لوسيانا باربوسا، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على اتفاقية للتعاون فيما يخص العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ووقع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره البرازيلي، باولينو فرانكو سفير البرازيل بالقاهرة، على بروتوكول بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية البرازيل الاتحادية، لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر.