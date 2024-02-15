لولا دا سليفا يشكر الرئيس السيسي على جهوده لإجلاء 2000 برازيلي من غزة

وجه الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تضامنه والمساعدات المقدمة لهم لإجلاء المواطنين البرازيليين العالقين في غزة، وإجلاء 2000 شخص، وعودتهم سالمين إلى بلدهم.

وقال إنه سعيد بوجوده في مصر، تزامنا مع الأحداث الجارية، وفي ظل الوضع الراهن المهم في السياسة الدولية، مشيرا إلى الظرف الحرج عالميا المتمثل في الحروب والأزمات، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته بقصر الاتحادية، بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والمُذاع على «إكسترا نيوز»: «بدلاً من تناول موضوعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي للجميع، نتحدث عن الحرب التي تتخذ بقرارات غير رشيدة مثل أزمة روسيا وأوكرانيا، التي ليس لها تفسير كافي، والأمم المتحدة ليس لديها قوة كافية لتجنب هذه الحرب التي لا تخدم أي طرف ولا تنتج سوى المعاناة والضحايا».

وتابع: «حرب غزة الدائرة نددت بها بقوة البرازيل وبالعدوان منذ اللحظة الأولى لاندلاعها، وكذلك بالهجوم من قبل حماس، ولكن ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي وقتل النساء والأطفال في صور ليس لها مثيل ولم يبسق لي أن رأيتها».

واستطرد: «إسرائيل تنتهك كل القرارات التي يجرى اتخاذها من طرف الأمم المتحدة، وليس هناك أي مبرر لما فعلته إسرائيل ردا على هجمات السابع من أكتوبر».

وأكد أنَّه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج بلدان أخرى لتحقيق التمثيل في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ما يحقق جيوسياسية جديدة بمجلس الأمن والقضاء على نظام الفيتو وعلى الأعضاء بالأمم المتحدة الدفاع عن السلم وعدم تشجيع الحرب، مضيفا: «مجلس الأمن ليس لديه أي وسيلة لوقف الحرب، ولا نملك سوى الدعوة إلى السلام».