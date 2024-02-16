«هتتخلص من الغازات».. حسام موافي يكشف عن حل سحري لعلاج انتفاخ البطن

هل تعاني من انتفاخ البطن والغازات بشكل متكرر؟ لا تقلق، فهذه المشكلة شائعة، ويمكن علاجها بسهولة من خلال تغيير بعض العادات الغذائية الخاطئة.

في هذه السطور، سنناقش بعض العادات الغذائية التي تسبب انتفاخ البطن، ونقدم لك نصائح للتخلص من هذه المشكلة دون الحاجة إلى زيارة الطبيب.

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ العادات الغذائية الخاطئة، قد تكون سببًا في الإصابة بمشكلات صحية، لا يمكن التخلص منها، إلا بالكف عن هذه العادات.

مشكلة انتفاخ البطن

يعاني العديد من الأشخاص مشكلة انتفاخ البطن، خاصة وأنها تؤدي إلى مشكلة أخرى وهي غازات البطن، ويرجع ذلك إلى تناول الطعام بسرعة، وقد يكون ذلك بسبب ضيق الوقت المتاح للشخص، خاصة إذا كان في عمله، وفقًا للدكتور حسام موافي.

تناول الطعام بسرعة

تناول الطعام بسرعة أحد أسوأ العادات الغذائية السلبية، لأنها تؤدي إلى ابتلاع كميات كبيرة من الهواء، تملأ الفراغ الموجود في المعدة والأمعاء على، فيتحول إلى غازات تسبب انتفاخ البطن، لذا نصح حسام موافي بضرورة الابتعاد عن هذه العادة، للتخلص من انتفاخات البطن، في فترة قصيرة.

ونصح «موافي» بالاعتدال في تناول الطعام، تجنبًا للإصابة بالانتفاخات، التي تضايق الشخص في يومه، خاصة في مكان عمله، ويجب الابتعاد أيضًا عن تناول المشروبات الغازية، سواء مع تناول الطعام أو بعده، لإعطاء الجسم فرصة للهضم بشكل جيد.

لا يتوقف انتفاخ البطن على الشعور بالغازات فقط

لا يتوقف انتفاخ البطن على الشعور بالغازات فقط، بل قد يتطور الأمر إلى الإصابة بمشكلات نفسية، تؤثر سلبًا على مزاج الشخص، وتجعله في حالة من العصبية والضيق، على أبسط الأمور، لذا يجب الامتناع عن تناول الطعام بسرعة، أو تناول المشروبات الغازية مع الطعام، وفقًا لحسام موافي.